Al Castello Aragonese il Premio Simpatia a Enzo Marascio inventore del muscolo di grano

Sono in pochi a poter dire di avere “Inventato” un alimento. Enzo Marascio di Isca sullo ionio è tra questi fortunati, perché ha creato e battezzato un alimento che prima dei suoi “esperimenti” non esisteva.

Costretto da problemi di salute, all’inizio degli anni ’90 Enzo Marascio prova a produrre artigianalmente la Carne Vegetale, da un impasto a base di grano, e in particolare della pregiata qualità Cappelli (una qualità selezionata a Foggia nel 1915) da Agricoltura Biologica, unendolo a legumi, spezie, erbe aromatiche (rosmarino, alloro,menta), olio extravergine d’oliva, sale marino

È da questi tentativi, e pensando a dare più sapore al composto, che arriva a creare il “Muscolo di Grano”. Si chiama così perché il grano ha mostrato di avere “Pelle, Cotenna e Muscoli”, in modo naturale, elaborato nelle proporzioni tra gli ingredienti trovate da Marascio e secondo una tecnica di lavorazione innovativa e segreta.

Il prodotto è molto diverso dal comune e superato seitan il quale non ha mai ha avuto attaccatura sul mercato. Il Muscolo di Grano ha la consistenza e la masticabilità migliore della carne e quindi in grado di soddisfare pienamente il palato, arricchendo le tavole già grandemente imbandite oltre che le esigenze di vegetariani e vegani. Il nome deriva dalla scoperta e cioè che il Grano possiede Cotenna, Pelle e anche le fasce «Muscolari».

Il risultato è straordinario: questo prodotto ha l’attrattiva della carne, per aspetto, consistenza e gusto, e tutti i pregi di un alimento vegetale.

Il Muscolo di Grano è davvero unico al mondo. È una preparazione alimentare Proteica (21%), ed essendo di origine vegetale è priva di Grassi e di colesterolo, con poche Calorie (140-150 Kcal per ogni 100 grammi), ma soprattutto ha un’importante componente aminoacidica , dato che contiene tutti e otto gli aminoacidi essenziali (non sintetizzabili dall’organismo adulto e dunque da assumere esclusivamente con gli alimenti). Inoltre risulta ricco di ferro (mg.2,57), zinco (mg.2,21) potassio (mg.76,27), calcio (mg.18,57) e magnesio (mg.20,12). Si tratta perciò di un mix nutrizionale veramente raro da trovare in altri alimenti.

La nutrizione è garantita dal fatto che l’impasto contiene frumento e legumi, che insieme danno un apporto nutritivo completo.

<>

Il Signor Enzo Marascio ha scelto il prestigio del Castello Aragonese di Reggio Calabria attraverso l’Associazione Incontriamoci Sempre con il suo mitico Presidente Pino Strati come piazza per presentare la sua incredibile invenzione, frutto dell’ingegno tutto Italiano, per un lancio in grande stile. Il prodotto, infatti non si trova in nessuna parte del Mondo, ma viene presentato nelle migliori fiere e Saloni dell’ Alimentazione, per dare modo ai consumatori di avvicinarlo, mossi da curiosità per questo nome che ha dell’incredibile, che restano poi sempre soddisfatti dalla prova.

Con il Muscolo di Grano si producono Bistecche (tipo Fiorentine), Roast Beef, Porchetta, Prosciutti, Salumi , ‘nduja e molto altro.

Ma questo ancora non basterebbe per creare un grande evento, degno della novità della scoperta.

Infatti, il Sig Marascio farà esposizione il 10 settembre 2017 in occasione dell’assegnazione del Premio simpatia un vero e proprio “QUARTO di VITELLO” al Muscolo di Grano” Un Quarto di MUSCOLO DI GRANO,con tanto di cotenna pelle e muscoli come si potrebbe vedere in una macelleria, sarà il polo di attrazione per tutti quelli che cercano modi alternativi di alimentazione, unendo l’attenzione alla salute con un irrinunciabile attrazione per il gusto.

L’incontro sarà anche un’occasione per illustrare il progetto alimentare innovativo, la sua genesi e i suoi obiettivi.