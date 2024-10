Al “Cilea” girandola di emozioni con Perrotta e Olla pronti con “Mammamiabella”

Gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla sono oramai, due preziosi professionisti fissi dell’Officina dell’Arte, molto amati e stimati dal pubblico di Reggio Calabria tant’è che il direttore artistico Peppe Piromalli li ha voluti anche quest’anno, nel suo pregiatissimo cartellone artistico con la commedia “Mammamiabella” per la regia di Elena Sofia Ricci. La pièce, in scena sabato 23 Novembre al teatro “Cilea”, è una divertente storia che racconta il colpo di scena più importante della nostra vita. Basato sui racconti degli interpreti Olla e Perrotta e scritto da Sabrina Pellegrino, tratta una banalissima, normalissima, comunissima, straordinaria storia vera: la gravidanza. Nove lunghi mesi per aspettare quell’amore infinito, quella creatura che cambierà, stravolgerà e, allo stesso tempo, arricchirà le vite dei protagonisti. Valentina e Federico nel loro racconto, strapperanno tantissime risate ma faranno anche riflettere sdrammatizzando una situazione sulla quale non ci sarebbe nulla da ridere, denunciando con il sorriso alcune delle tante cose che, purtroppo, proprio non funzionano nel nostro Paese. Ad armonizzare il tutto, le musiche del maestro Stefano Mainetti che, con le sue note, sottolinea emotivamente lo spettacolo.

“Abbiamo voluto trattare il momento più sconvolgente, più delicato e, allo stesso tempo, più interessante della nostra vita: i 9 mesi di mia moglie Valentina mentre aspettava la nostra Vittoria. In questo racconto, con molta umiltà, ironia e tanto divertimento, senza mai ergersi a censori, diamo consigli a chi sta affrontando o deve ancora passare questo momento a suon di musica e parole – afferma l’attore Perrotta che cura anche la produzione – Tra i genitori di lei, la migliore amica, i ginecologi, l’impiegato addetto all’assegno di maternità e tanti altri improbabili quanto amorevoli dispensatori di consigli, si snoda una materia nella quale è impossibile laurearsi perché si dice che quando nasce un bambino nasce anche una mamma”.

“Mammamiabella” è quindi, una girandola musicale e di emozioni che, con delicatezza e rispetto, racconta le peripezie psicologiche e fisiche vissute da una futura mamma.

“E’ uno spettacolo da vedere assolutamente – conclude l’istrionico Perrotta – Scherzeremo con le neo mamme confrontandoci nel meraviglioso, sconvolgente, “apocalittico” periodo di metamorfosi che è la gravidanza ma, soprattutto, vivremo tutti insieme la magia del teatro “Francesco Cilea” grazie all’Officina dell’Arte che sta portando avanti un sogno diventato, oggi, realtà”.

Gli straordinari attori Olla e Perrotta torneranno poi il 3 e 4 Aprile al cine-teatro “Il Metropolitano” con lo show “C’era una volta – Stasera che sera” dedicato al musicarello degli anni ’50, secondo appuntamento del cartellone “Teatro Off” dell’Oda.