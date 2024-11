Al cinema Odeon il film “Il sentiero della felicità”

Il 21 giugno, in occasione della giornata mondiale dello yoga, Il Sentiero della Felicita’ – Awake: The Life of Yogananda di Paola di Florio e Lisa Leeman, sarà proiettato al cinema Odeon di Reggio Calabria alle ore 21:00.

Il documentario sulla vita del celebre maestro indiano di Yoga sarà presentato in una nuova versione integralmente doppiata ad eccezione della sola voce originale di Yogananda. Ben 50 sale in tutta Italia lo programmeranno il 21 giugno in occasione della Giornata Mondiale dello Yoga. Il film, che solo in Italia è stato visto da circa trentatremila spettatori registrando il tutto esaurito nelle sale, è una singolare biografia sul famoso yogi che negli anni ’20 ha introdotto lo yoga e la meditazione al mondo occidentale.