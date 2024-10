Al CineTeatro Metropolitano di Reggio Calabria il ‘Linux Day’

Prendete un ragazzo che ha dedicato la sua vita all’informatica e alla tecnologia. Aggiungeteci un gruppo di amici, un pizzico di coraggio, abbondanti competenza e conoscenza. Infine, decorate il tutto con una geniale intuizione. Questa è la succulenta ricetta dell’Associazione culturale bit01.

“Siate affamati. Siate Folli”. Questa la frase pronunciata da Steve Jobs durante un discorso alla Stanford University ed è questa la frase che campeggia nella Home Page del sito www.associazionebit01.it e che spinge tutti i soci di questa giovane associazione, ogni giorno, a credere nei proprio sogni e nel proprio progetto.

Perché diventare soci della bit01? Perché la nostra vita, in un modo o nell’altro, è condizionata dall’informatica, dalla tecnologia ed è quindi necessario essere pienamente consapevoli di cosa utilizziamo e come farlo. Per questo, tra gli obiettivi principali della bit01 c’è quello di divulgare le conoscenze riguardanti tutti questi settori (informatica, tecnologia, domotica, videogame, etc etc), ed educare alla sicurezza informatica, passaggio fondamentale per difendersi da truffe informatiche che possono colpire chiunque usi un pc o un device.

L’associazione bit01, NO PROFIT, può attualmente vantare più di 30 soci tra cui diversi professionisti dei vari settori sopracitati ma anche semplici appassionati con tanta voglia d’imparare e condividere la propria passione e le proprie competenze.

La bit01 è lieta d’invitarvi al LINUX DAY 2018 che si terrà SABATO 27 OTTOBRE dalle ore 15:30 presso il CineTeatro Metropolitano di Reggio Calabria.

Il Linux Day è la principale manifestazione italiana dedicata al sistema operativo Linux, al software libero e alla condivisione e chi vorrà parteciparvi a Reggio Calabria potrà farlo tramite l’associazione culturale Bit01 iscrivendosi tramite il sito www.associazionebit01.it oppure recandosi direttamente sabato 27 Ottobre al CineTeatro Metropolitano ed inscrivendosi in loco.

Per INFO:

www.associazionebit01.it

e-mail: f.ressa@associazionebit01.it

Pagina Facebook: Associazione bit01