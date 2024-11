Al Circolo ‘Polimeni’ di Reggio dal 2 al 5 ottobre il Tennis Europe Junior Masters. Nicola Pietrangeli testimonial d’eccezione

Per il quarto anno consecutivo il circolo del tennis “Rocco Polimeni” ospiterà le fasi finali del campionato europeo di tennis giovanile under 14 e under 16 maschile e femminile, alle quali parteciperanno, in rappresentanza di 14 paesi, i 32 tennisti (8 per categoria) che nel 2014 hanno ottenuto i migliori risultati durante il Tennis Europe Junior Tour.La manifestazione, patrocinata da Regione, Provincia, Comune di Reggio e Coni, è stata presentata stamani nel corso di un’affollata conferenza stampa, moderata dal giornalista Rai Tonino Raffa, alla quale hanno preso parte il presidente del Coni Calabria, Mimmo Pratico, il presidente del circolo, Igino Postorino, il direttore tecnico del torneo, Emilio Cozzupoli, il consigliere Fit Calabria, Bruno Doldo, il presidente dell’Accademia tennis Reggio, Antonino Girella, il delegato provinciale Coni, Antonino Laganà, il presidente della sezione reggina dell’Aido, Nicola Pavone, il tesoriere del circolo, Demetrio Lavino e lo scultore Giuseppe Gattuso.Il palinsesto agonistico prevede 48 incontri in totale (16 al giorno), con sessioni mattutine e pomeridiane. Le “baby” racchette si sfideranno dal 3 al 5 ottobre nei campi in terra del circolo di Parco Pentimele (rifattosi il look per l’occasione) con l’obiettivo di iscrivere il loro nome nell’albo d’oro del prestigioso torneo, già vinto in passato da campioni del calibro di Nadal, Becker, Noah, Graf, Seles ed Henin.Il Tennis Europe Junior Masters (che la città di Reggio Calabria ha già avuto l’onore di ospitare nel triennio 2004/2006) offrirà l’occasione a tutti gli appassionati e sportivi calabresi di assistere ad incontri di alto livello tecnico. Si tratta infatti della più importante competizione giovanile continentale, trampolino di lancio ideale per quei tennisti che, con ogni probabilità, diventeranno i campioni del prossimo ventennio.Nella serata di sabato 4 ottobre, al fine di celebrare, nel centenario della nascita, la nobile figura del tennista eroe Rocco Polimeni, cui è dedicato il circolo reggino che ospita la competizione, è programmato, alla presenza di Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano nel mondo, un appuntamento che, attraverso la proiezione di video e diapositive, ripercorrerà la storia del sodalizio guidato dal presidente Postorino e ricorderà alcune delle più esaltanti imprese di quello che, senza alcun dubbio, è stato il simbolo dello sport reggino del primo Novecento. Come prologo alla conferenza è stata presentata una lotteria di beneficenza organizzata dal circolo per raccogliere fondi a favore della sezione reggina dell’Aidowebsite where can you buy the