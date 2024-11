Al Circolo Velico di Reggio la presentazione di “Oltremare”

di Eva Curatola – Chi può dire con precisione cosa è l’arte e cosa invece non lo è? Forse tutto ciò che trasmette emozioni. E la pittura e la letteratura sono due delle più grandi espressioni dell’arte conosciute all’uomo.

Oggi, queste due forme d’arte si incontreranno attraverso due grandi artisti: Alessandro Allegra, noto artista reggino, da sempre impegnato in iniziative per promuovere il territorio e la società; e Marco Steiner, narratore d’eccezione, con una vita trascorsa tra Roma e New York, ma anche in giro per il mondo.

Lo scrittore presenterà il suo libro “Oltremare” (Sellerio Editore) e nel farlo sarà accompagnato da una performance pittorica estemporanea di Allegra. Introdurrà l’evento Giuseppe Quattrone, mentre a moderarlo sarà Massimo Calabrò.

L’opera di Steiner comincia in Sicilia, per finire in Cambogia, e nella rotta tormentata incrocia i porti leggendari di tutti i mari: da Venezia all’isola prigione di Poulo Condor a sud della Cina, le acque del Mekong, Istanbul, le isole greche e dei mari del sud. Avventure, viaggi, atlanti, mappe e piatti fumanti rivivendo le atmosfere di Stevenson e Conrad.

L’evento supportato dalla Libreria Nuova Ave avrà luogo oggi, 1 giugno, alle ore 18:00, nel suggestivo panorama offerto dal Circolo Velicolo di Reggio Calabria (zona tempietto).

Il Circolo Velico è “lieto di ospitare la conferenza stampa di Marco Steiner che presenterà il suo volume “Oltremare” ed è orgoglioso che sia proprio Reggio Calabria, città di mare, ad avere questo privilegio”.