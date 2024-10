Al Collodi di Reggio Calabria gli ‘Awards Day’

Mercoledì 6 giugno alle ore 9.00, presso la sala conferenze del plesso Collodi, si svolgerà la giornata dedicata agli alunni che hanno conseguito, durante l’anno scolastico in corso, risultati eccellenti nei vari ambiti culturali.

Nel corso della cerimonia saranno illustrate le attività svolte e consegnati agli alunni gli attestati “Awards Day” come riconoscimento per l’impegno, l’entusiasmo e professionalità manifestati.

Un particolare momento sarà dedicato agli alunni che hanno conseguito il primo premio al Concorso ”Primi in Sicurezza”.

Saranno presenti il Presidente Dott. Francesco Costantino, il Vicepresidente Dott. Domenico Mallamaci.