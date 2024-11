Al Consiglio regionale il convegno sullo studio legale digitale

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria presenta il convegno “Lo studio legale digitale: le nuove disposizioni della L. 132/2015, sicurezza informatica, rapporto tra pubblicità forense e codice deontologico” che si terrà il 29 gennaio 2016, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, Sala Monteleone. Il convegno organizzato dal Comitato è uno dei primi eventi sul Processo Civile Telematico in ambito nazionale – ed è il primo in assoluto sul nostro territorio – a soli 20 giorni dalla pubblicazione e attuazione delle nuove specifiche tecniche in tema di attestazioni di conformità. Gli illustri relatori, coordinati dalla moderazione del Presidente del CCPO Avv. Antonietta Occhiuto, provvederanno a chiarire la portata delle nuove norme con esempi pratici ed esaustivi. Ecco le relazioni schedulate per il convegno:

– Avv. Fabrizio Sigillò, Componente C.O.A. di Catanzaro – Presidente CSPT: “D.L. 85/2015 (conv. L. 132/15) un nuovo passaggio verso l’informatizzazione del processo civile?”

– Avv. Maurizio Reale, Componente Gruppo di lavoro FIIF – Vicepresidente CSPT: “Avvocati e Social Network: profili deontologici ”

– Avv. Sabrina Salmeri, Co-founder Mindwell – Digital Specialist per Wolters Kluwer Italia: “La rivoluzione digitale per i professionisti: sicurezza e privacy”

L’evento è totalmente gratuito, e la partecipazione darà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.