Al Forte Gullì di Arghillà la presentazione del libro fantasy “Fantasmi ad Ecolandia”

Sabato 2 giugno al parco Ecolandia si terrà la presentazione del romanzo fantasy “Fantasmi ad Ecolandia” (Ed. Laruffa).

Si tratta di un intreccio di storia, immaginazione e vita quotidiana che ha per contesto lo scenario impareggiabile del parco ludico, tecnologico e ambientale di Arghillà e del suo cuore monumentale, il forte Gullì. Questo costituisce l’unica delle 23 fortificazioni umbertine presenti sulle due coste dello Stretto di Messina in cui si sta riuscendo a portare avanti un progetto continuativo di sviluppo e di integrazione sociale. Il romanzo, corredato da una galleria fotografica realizzata dal noto fotoreporter Marco Costantino, parla delle persone che stanno realizzando tutto questo, dei loro sogni, dei loro sforzi e delle loro difficoltà con l’intento di raccontare in modo diverso un esperimento sociale ambizioso e visionario e la potenzialità di tutti i Forti umbertini attualmente sottoutilizzati, specie quelli sulla sponda calabrese.

La presentazione inizierà alle ore 18.00, sarà moderata dalla giornalista Gabriella Lax e vedrà la partecipazione dell’autore Giorgio Gatto Costantino, del fotografo Marco Costantino e del presidente del consorzio Ecolandia, prof. Tonino Perna.

Ingresso gratuito dalle 17.45 alle 18.45 per la presentazione. Seguirà spettacolo di teatro a pagamento.