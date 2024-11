Al ‘Kilimangiaro’ Licia Colò si occupa del Parco archeologico dell’antica Kaulonia

“Kilimangiaro – come è piccolo il mondo”, la seguitissima trasmissione di Licia Colò, in onda ogni domenica su Rai3 alle ore 18, domani si occuperà del Parco archeologico dell’antica Kaulonia.Nei giorni scorsi, infatti, l’architetto Giuseppe Mezzatesta, dirigente provinciale del settore Difesa del suolo e salvaguardia delle coste, e l’archeologa Silvana Iannelli, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, hanno concesso alla giornalista Stefania Battistini un’intervista che sarà trasmessa nella puntata del 2 marzo.L’architetto Giuseppe Mezzatesta, in particolare, ha fatto il punto sugli interventi disposti a protezione dell’area del tempio e dell’edificio termale con il mosaico.