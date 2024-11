Al Liceo Scientifico di Reggio la presentazione del progetto “Colori senza barriere”

Martedì 11 novembre, alle ore 10, nei locali del liceo scientifico Leonardo da Vinci, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Colori senza barriere”.L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le associazioni Cult 3.0 e Per Mano, in collaborazione con la web tv yeslive.it, diretta da Emilia Condarelli che ha ideato e realizzato il progetto “Colori senza barriere”, la presidenza del Consiglio provinciale e il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.Il progetto prevede la nascita di un’aula completamente priva di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzata per ospitare lezioni di disegno, dipinto ed arti grafiche, tramite la donazione di un banco speciale peraltro realizzato da un artigiano locale e progettato secondo le esigenze degli studenti diversamente abili.La dirigente del Liceo, Giuseppina Princi, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa aderendo al progetto, sottolinea l’alto profilo culturale ed educativo dell’iniziativa “perché si propone di promuovere la cultura dell’integrazione e l’educazione al rispetto della diversità individuale, sensibilizzando i giovani e l’opinione pubblica sulla complessa realtà della distrofia muscolare”. Sarà, infatti, Daniele Chiovaro, affetto da distrofia muscolare e conosciuto per la sua mostra di quadri dipinti con la bocca, a supervisionare il percorso grafico-pittorico destinato agli studenti del liceo, tenuto dallo scenografo e vignettista Antonio Federico, presidente dell’Accademia del Fumetto e delle Arti figurative “Reggiocomix e finalizzato a far acquisire, negli studenti, abilità artistiche, favorendo la cultura della valorizzazione della persona e delle sue potenzialità. Il percorso si avvarrà del supporto dei docenti interni prof.ssa Comi, prof.ssa Bevacqua e dei membri dell’Associazione “Per Mano ONLUS”Interverranno:Giuseppina Princi, dirigente scolastico L.S. Da VinciAntonio Eroi, Presidente del Consiglio Provinciale di Reggio CalabriaDaniele Chiovaro, artistaLoredana Stella, Presidente Associazione “Per Mano ONLUS”Emilia Condorelli, Presidente Ass.ne “Cult 3.0,” Testata giornalistica e piattaforma web “Yeslive.itLetizia Porcino, referente Associazione “Per Mano ONLUS”Modera Luigi Caminiti giornalista, docente di Storia e di Filosofia del licewebsite