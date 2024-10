Al liceo Volta il progetto SAURO 100 e la Lega Navale

Il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, in convenzione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, ha avviato il modulo didattico disciplinare dedicato agli Sport del mare, riservato alla Classe Quarta A Indirizzo Sportivo, al fine di avvicinare gli studenti alla cultura e ai valori del mare, formarli al codice marinaresco e fornire loro competenze scientifiche e tecniche specifiche.

Il percorso comprende lezioni teoriche e pratiche, alla presenza di docenti interni ed esperti di nautica, tutte coordinate dal Presidente della Lega Navale sez. di Reggio Calabria, Architetto Sandro Dattilo. Per l’attività didattica a mare verrà utilizzata dagli studenti una barca a vela di quattordici metri, bene sequestrato agli scafisti, affidata alla Lega Navale.

Ad impreziosire questo interessante opportunità didattica, Mercoledì 22 novembre, presso la Sala Conferenze “Socrates”, il Liceo VOLTA avrà quale gradito ospite l’Ammiraglio Romano Sauro, nipote dell’eroe nazionale Nazario Sauro, già Commissario straordinario della Lega Navale Italiana che, con il progetto SAURO 100, realizzato con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana, fa sosta nel porto di Roccella Jonica dal 19 al 25 novembre 2017.

L’ammiraglio Sauro, in pensione dopo 42 anni di servizio nella Marina Militare, nelle sue soste nei più importanti porti d’Italia (200 in due anni), testimonierà agli studenti, attraverso la figura dell’eroe Nazario Sauro, giustiziato a Pola dagli austriaci il 10 agosto 1916, quali furono gli ideali che, attraverso il sacrificio degli uomini della Regia Marina durante la Grande Guerra, posero un importante tassello nel processo di formazione dell’identità nazionale.

L’obiettivo è promuovere il recupero di storie, racconti e luoghi della memoria e trasmettere ai giovani l’amore per il mare quale fonte di arricchimento etico, morale e culturale, punto di incontro di popoli, culture e religioni diverse.

Ad accogliere l’ammiraglio Sauro, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, Professoressa Angela Maria Palazzolo, assieme ai docenti ed agli studenti coinvolti nel percorso didattico, che proveranno a ripensare il primo conflitto mondiale alla luce di valori quali libertà, giustizia, impegno, sempre alla base della società civile, oggi come allora.

I diritti d’autore del libro “Nazario Sauro-Storia di un Marinaio” rieditato in occasione del centenario, saranno devoluti all’Associazione Peter Pan Onlus di Roma, in prima linea per accoglienza e servizi offerti gratuitamente alle famiglie di bambini e adolescenti malati di cancro.