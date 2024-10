Al Lido Cala Azul è sempre domenica con i ‘Super Sunday on the beach’

Un weekend particolarmente 'infuocato' al Lido Cala Azul. Doppio appuntamento da non perdere, scopri di più

Un weekend particolarmente ‘infuocato’ al Lido Cala Azul. Doppio appuntamento da non perdere presso lo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo. Sabato 6 luglio l’evento che vedrà ospite la famosa influencer Giulia De Lellis, giusto il tempo di riposare e domenica si riparte con i ‘Super Sunday on the beach’.

Secondo appuntamento dell’estate 2019 con i party domenicali del Lido Cala Azul. Divertimento assicurato grazie al mix tra musica, cibo, drink e animazione con la musica Reggaeton a farla da padrona.

In una splendida cornice grazie alle spiagge più grandi di tutta la provincia reggina, i party (sia di giorno che di sera) al Lido Cala Azul assicurano un’esperienza unica.

Presso lo stabilimento di Marina di San Lorenzo il massimo comfort e relax: ben 8 ‘lettoni’ e più di 150 ombrelloni per ospitare reggini e turisti nei party della domenica, format oramai classico e atteso considerato il successo degli ultimi anni.

La musica inizierà alle ore 15, si proseguirà sino al tramonto con le melodie reggaeton e commerciale, in un party che vede coinvolte diverse organizzazioni reggine oltre allo staff del Cala Azul.