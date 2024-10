Al Malavenda Cafè la bontà è di casa. Dolci gustosi e salutari

Il 'Malavenda Cafè' di via Zecca è divenuto, nel tempo, uno dei locali imperdibili di Reggio Calabria. Tutte le proposte sono gustose e salutari, scopri di più

Il caffè letterario in cui la cultura va a braccetto con la bontà ed il benessere. Il ‘Malavenda Cafè’ di via Zecca è divenuto, nel tempo, uno dei locali imperdibili di Reggio Calabria. Tutti lo conoscono e tutti ci sono stati almeno una volta anche solo per curiosità.

Quali misteri cela il primo (ed anche unico) caffè letterario della città?

Dall’arredamento fuori dagli schemi, passando per un menù eccezionale il Malavenda Cafè si propone a reggini e turisti come un’assoluta novità. Una volta messo piede nel piccolo angolo di via Zecca il tempo sembra quasi fermarsi e scorrere a ritroso. Le pause al Malavenda sono di certo le più piacevoli ed anche quelle più gustose.

Il locale del centro città vanta infatti una storica tradizione di raffinata pasticceria abbinata ad una continua evoluzione delle sue proposte culinarie.

É vero che al Malavenda è possibile trascorrere un’intera giornata: dalla colazione, al light lunch, passando per aperitivi e cene sfiziose. Ma ciò che sorprendere, ancor di più, è l’attenzione alla ‘salute’ degli affezionati clienti del caffè letterario.

Ogni piatto, ogni dolce è attentamente studiato per offrire il massimo della bontà.

Al Malavenda Cafè potrete sbizzarrirvi nelle richieste e, quasi sicuramente, verrete accontentati. Zuccheri non raffinati, farine di cereali, frutta secca e tante altre bontà salutari sono i migliori compagni di questo viaggio alla riscoperta della pasticceria reggina, ma anche di quella internazionale.

Dalla novità assoluta, la torta ai cereali nocciola, carote e cocco, passando per i grandi classici, la torta al cioccolato, al cocco, le crostate alla marmellata, cornetti multigusto (dai classici a quelli più innovativi) e come dimenticare i cookies o i biscotti con fiocchi d’avena. Al Malavenda è presente anche una selezione di gelato tradizionale o al latte di riso.