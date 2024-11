Serata di presentazione dell’ass. Giovani Architetti Reggio Calabria

di Nicolino D’Ascoli – Ieri pomeriggio, presso il Manami Sushi e Wine si è svolta la serata di presentazione dell’associazione Giovani Architetti Reggio Calabria con il patrocinio morale della Provincia, del Comune di Reggio Calabria e dell’università degli studi Mediterranea. L’evento promosso e realizzato grazie al sostegno di aziende leader nei campi di arredamento, edilizia, arredo bagno e design quali forme nuove , carere , luci e forme , shape creative lab. e colorificio chirico è stato un excursus su vari temi del mondo dell’architettura arricchito da allestimenti di pezzi di design di marchi internazionali , da un angolo dedicato alla stampa tridimensionale, ed una video istallazione curata da Giacomo Chirico, che ha voluto essere un momento di riflessione sull’architettura di ieri ed oggi dal titolo “Quale architettura per il futuro, come gesto o architettura per l’uomo”. La presentazione, affidata, moderata ed introdotta da Giuseppe Rudi componente di Giarc, è stata l’inizio di una serata importante. Lo stesso Rudi ha illustrato vari aspetti della neonata associazione di architetti prima di passare la parola al presidente Sebastiano Crucitti che ha sottolineato il duro lavoro avvenuto per la fondazione dell’associazione, che ha avuto una gestazione di sei mesi prima che il progetto andasse in porto. “Siamo orgogliosi di questo lavoro sinonimo di gruppo, il nostro motto è il noi non l’io , vogliamo essere un contenitore culturale non solo per i giovani architetti, ma per chiunque voglia sposare la nostra causa affinché sia rilanciato il dibattito culturale sui temi dell’architettura e della città” questo il passaggio del presidente Crucitti. L’allestimento è stato realizzato dai ragazzi di giarc (Consolato Costantino, Fabrizio Artuso, Giuseppe Paolo Chirico, Ida tripodi , Maria Festa, Marco Giordano, Teresa Barillà). Alla presenza di una numerosa platea incuriosita, la serata si è poi conclusa con un arrivederci, perché questo è solo l’inizio di un percorso che Gi.A.RC vuole intraprendere in maniera condivisa con i nuovi e futuri associati.