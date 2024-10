Al Moha Beach un…mare di eventi. Sarà un’estate speciale

Al Moha Beach di Reggio Calabria sarà un'estate speciale e imperdibile, diversi gli eventi organizzati per un palinsesto ricco di attività. Scopri di più

E’ iniziata l’estate, sono partite a pieno regime le attività sul lungomare di Reggio Calabria. Lidi e chioschi già da diversi giorni accolgono reggini e turisti, offrendo una varietà di proposte dal punto di vista enogastronomico e dell’intrattenimento.

Al Moha Beach sarà un’estate speciale e imperdibile, diversi infatti gli eventi organizzati per un palinsesto ricco di attività. Già da questa settimana partiranno tutte le attività previste nel corso della ‘settimana tipo’, che proseguiranno per tutta l’estate salvo modifiche e novità.

MERCOLEDI

Mercoledi il Moha Beach si scatena sulle note del dj Sergio Casile. Il genere musicale del dj reggino è l’house elettronica, ma è un ottimo conoscitore di house americana (classic/vocal house) per dj set più raffinati.

GIOVEDI

…Che giovedi al Moha Beach. Grazie all’organizzazione di Ugorilla Eventi, il giovedi ci sarà spazio per il dinner show. Party affidato a Ugo Gurnari, Micky Mangiola e Walter Zappia per una serata da trascorrere in allegria e serenità.

VENERDI

Il venerdi al Moha è a tema universitario. Party organizzato dalle associazioni Ares, Eureka, Icaro, New Deal e Themis. ‘University summer event’ il nome dell’evento, in consolle dj Paul Cam e Tony Voice.

SABATO

Il sabato al Moha Beach sarà affidato ad ospiti importanti, di fama nazionale e internazionale. Il tema della serata cambierà di settimana in settimana, il fil rouge sarà lo stile del Moha Beach, intenzionato ad offrire il massimo della qualità e del divertimento.

DOMENICA

La domenica del Moha Beach sarà in salsa latina. Party affidati a Nino D’Amico e il suo ‘Progetto Salsa’, un format oramai consolidato e che attrae tutti gli appassionati della musica latino americana.

Al Moha Beach un’estate 2019 ricca di eventi per tutti i gusti, non lasciarteli sfuggire!