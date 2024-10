Al Museo della Sibaritide inaugura il Parco Archeologico di Sibari

Si terrà lunedì 11 febbraio alle ore 11.00 l’inaugurazione del Parco Archeologico di Sibari, presso il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide (Località Casa Bianca, 87011, Frazione Sibari – Cassano allo Ionio, Cosenza).

In occasione dell’evento, organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ActionAid presenterà il progetto internazionale IPACT (Intergrity Pacts – Civil Control Mechanism for safeguarding EU funds) per il monitoraggio civico dei Fondi europei negli appalti pubblici.

Uno dei Patti di Integrità sarà sperimentato proprio in Calabria, nel Parco Archeologico di Sibari, dove ActionAid, in qualità di supervisore indipendente e in collaborazione con Gruppo Abele e Monithon, monitorerà due interventi: il primo nell’area archeologica, il secondo nel museo.

Interverranno:

Adele Bonofiglio – Direttrice del Museo e Parco Archeologico di Sibari

Giovanni Papasso – Sindaco del comune di Cassano allo Ionio

Angela Acordon – Direttrice del Polo Museale della Calabria

Francesco Prosperetti – Soprintendente Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica di Roma

Dora di Francesco – Dirigente del Servizio Programmazione Strategica Nazionale e Comunitaria del Segretariato Generale

Salvatore Patamia – Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Calabria

Beatrice Costa – Responsabile del Settore Programmi di Action Aid

Mons. Francesco Savino – Vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio

Mario Oliverio – Governatore della Regione Calabria

Conclusioni Dorina Bianchi – Sottosegretario di Stato – Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo