Al PalaBotteghelle dal 22 al 29 giugno il Vis Basketball Camp. In palio un viaggio negli States e per gli amici di Citynow.it il 10% di sconto!

Aiutare i più giovani a crescere attraverso la cultura del lavoro per raggiungere importanti risultati nel basket così come nella vita. Questo il marchio identificativo del primo Vis Basketball Camp che si terrà al PalaBotteghelle dal 22 al 29 giugno, a cura della Vis Reggio Calabria.Un’intera settimana da vivere tutta d’un fiato, dedicata a ragazzi e ragazze dai 7 ai 18 anni che amano la pallacanestro. Un vero e proprio master cestistico, con 2 campi da gioco interni e 3 playground esterni a disposizione di tutti i “baby” cestisti, che vivranno così 7 giorni di alta specializzazione. D’eccezione lo staff tecnico a disposizione dei ragazzi, così composto: Gianni Benedetto (direttore del Camp), Gaetano “Checco” D’Arrigo (coordinatore di tutte le attività), Jamal Womak (coordinatore area tecnica) e i vari Sebastiano Grasso, Gianni Rugolo, Billy Fall, James Warwick e Giuseppe Carnazza nelle vesti di istruttori/assistenti.I ragazzi, ad ognuno dei quali verrà consegnato un kit comprensivo di maglietta, completo di gioco, zaino e cappellino, impareranno le tecniche basilari della pallacanestro: dal ball-handing ai movimenti di attacco e difesa, dai passaggi ai movimenti senza palla, dagli smarcamenti ai segreti per conquistare i rimbalzi, fino ad arrivare al gioco di squadra.La giornata tipo inizierà alle 8.30 e si concluderà alle 19.30. Ben 11 ore quotidiane dedicate, in rigoroso ordine cronologico, a risveglio muscolare, warm up stretching, fondamentali, pranzo tutti insieme, proiezioni di video e lezioni di gruppo. Prevista anche la possibilità di pernottamento.Non mancheranno ovviamente i tornei. Il palinsesto prevede gare di uno contro uno, tre contro tre, all star game, tiro da tre e schiacciate. I primi tre vincitori fra ragazzi e ragazze potranno vivere un’esperienza indimenticabile, visto che a ottobre, voleranno negli Stati Uniti, ospiti del Saint Francis College di New York.“Il Camp estivo – ha detto Luigi Di Bernardo, direttore generale della Vis – rientra nell’ambito delle attività collaterali alla gestione del palazzetto, gran parte delle quali sono finalizzate alla crescita psicofisica dei ragazzi. L’obiettivo è quello di farlo diventare un appuntamento fisso, un punto di riferimento per tutti quelli che amano questo sport meraviglioso”.Tutte le informazioni sul Camp saranno fornite dall’organizzazione direttamente al PalaBotteghelle o ai recapiti (mail e telefono) indicati nella brochure.Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno. PER GLI AMICI DI CITYNOW.IT UNO SCONTO DEL 10%.