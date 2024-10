Al Parco Ecolandia “Come Un’anomalia. Vent’anni senza Fabrizio De André”

Venerdì 28 luglio con inizio alle 20:45, il Parco Ecolandia di località Arghillà a Reggio Calabria ospiterà “Come Un’anomalia. Vent’anni senza Fabrizio De André”.

Lo spettacolo teatrale musicale, prodotto da Edizione Straordinaria-Compagnia del teatro di MU, celebra il cantautore genovese scomparso nel 1999 ripercorrendone la discografia attraverso i brani che maggiormente racchiudono i temi cari alla poetica di “Faber”: la solidarietà verso gli “ultimi”, l’anelito libertario, la denuncia degli abusi di potere.

Le oltre venti canzoni, affidate a una band di musicisti di consolidata esperienza che ne hanno curato gli arrangiamenti, a volte davvero sorprendenti, diventano in “Come un’anomalia…” storia raccontata attraverso il trait d’union di testi recitati da attori della Compagnia del Teatro di MU.

<<Non è la prima volta un nostro spettacolo trae spunto dall’opera di De André – spiegano gli autori, Salvatore Emilio Corea e Marcello Barillà – ma in questo caso “Faber” ne è il protagonista indiscusso. Abbiamo voluto non solo ricordarlo, com’era giusto che fosse, ma soprattutto metterne in luce l’attualità. Perché è questo ciò che rimane di un artista, quando è stato un grande artista: la sua capacità di parlare non solo ai suoi contemporanei ma anche a chi viene dopo. Da qui la scelta dei brani musicali ma anche dei testi recitati, che rendono omogeneo l’intero spettacolo. Un lavoro – aggiungono Corea e Barillà – che abbiamo voluto originale anche nelle soluzioni musicali che infatti, pur nel rispetto delle linee melodiche primigenie, vanno oltre la pura e semplice citazione>>.