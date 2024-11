Al Parco Ecolandia l’attesissimo spettacolo di Dario Brunori

Mancano ormai poche ore al tanto atteso evento in cui l’eclettico cantautore calabrese si esibirà sul palco di una delle cornici più suggestive dello Stretto: il Parco Ecolandia.

Stasera, alle 22.00, sarà in scena lo spettacolo “Brunori Srl: una società a responsabilità limitata”, dove il cantautore racconta, attraverso musica e parole, la società che ci circonda, ironizzando sull’abitudine di delegare, soprattutto le proprie responsabilità.

Per la prima volta Dario Brunori si cimenterà in uno spettacolo in bilico tra cabaret, teatro canzone e concerto, dove a monologhi intimisti (ma non troppo), si alterneranno i brani del suo repertorio in

un set completamente rinnovato.