Al Planetario Pythagoras l’Asteroid Day

Asteroidi, troppi sono gli allarmismi, tante le credenze sbagliate sull’argomento. Il 30 giugno 2015, in tutto il mondo, esperti in astronomia, divulgatori e scienziati cercheranno di sensibilizzare la popolazione in scuole, musei e centri scientifici.

L’obiettivo è fare capire cosa sono gli asteroidi, ogni quanto si verifica un impatto con la Terra e come possiamo proteggere il nostro pianeta e l’umanità da potenziali disastri.

Perché proprio il 30 Giugno?

Perché coincide con l’anniversario della poderosa esplosione di Tunguska, in Siberia, causata dalla caduta del più grande asteroide della storia recente avvenuta il 30 giugno 1908.

Anche il Planetario provinciale Pythagoras di Reggio Calabria aderisce con grandissimo entusiasmo all’iniziativa internazionale (prima edizione) proponendo al pubblico:

una conferenza sul tema;

una serata astronomico-osservativa a occhi nudo e con l’ausilio dei telescopi dal piazzale antistante il Planetario.