Al Planetario Pythagoras XIV edizione Olimpiadi Italiane di Astronomia

Il 13 Ottobre c.a. il Ministero della Istruzione e Ricerca ha promulgato il bando relativo alla edizione 2016 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, promosse dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione-MIUR ed assegnate alla Società Astronomica Italiana, che le organizza assieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica. La Calabria ha sempre espresso in questa competizione almeno due allievi che hanno rappresentato l’Italia nella fase internazionale, successi che premiano l’impegno dei ragazzi, i loro docenti, l’azione di supporto che la Società Astronomica Italiana offre con le Scuole di formazione, che vengono organizzate sia localmente, nelle dieci sedi in cui si svolgono le selezioni interregionali, sia con gli stage nazionali, dove gli allievi selezionati, in base al merito, possono partecipare gratuitamente. Anche per i docenti, annualmente, vengono organizzati seminari di formazione. La Provincia di Reggio Calabria attraverso l’Assessorato alla Cultura e alla Legalità organizza la Scuola estiva di alta formazione in Astronomia e Astrofisica, individuata nazionalmente come “Scuola di Stilo”. I docenti, che quest’anno, svolgono la funzione di tutor per gli allievi, saranno invitati a partecipare al seminario di formazione che si svolgerà a Milano dal 19 al 21 Aprile 2016 in concomitanza con la finale nazionale. Il Planetario Provinciale è una delle 10 sedi in cui si svolge la fase interregionale, pertanto consapevole del ruolo che gli è stato affidato dalle Istituzioni, manifesta la propria disponibilità a supportare le scuole in tutte quelle azioni che si rendono necessarie per garantire la preparazione degli allievi che intendono partecipare ed in questo è supportato dal dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.

Martedì 27 Ottobre alle ore 16,30 presso la sede del Planetario provinciale Pythagoras di via Salita Zerbi, 1 Reggio Calabria avrà luogo un incontro per la presentazione dell’edizione 2016 delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le modalità di partecipazione alle varie fasi dell’edizione 2016 e verrà commentato il tema assegnato per la preselezione. I dirigenti, docenti e allievi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado sono invitati.

Tutte le informazioni, oltre che sul sito del MIUR, possono essere visionate sul sito istituzionale delle Olimpiadi, sul sito della SAIt o sul sito del Planetario.