Al porto di Reggio Calabria le navi militari Euro e Aviere

Dal 5 al 9 luglio 2018, il pattugliatore di squadra Aviere e la fregata Euro della Marina Militare sosteranno presso il porto di Reggio Calabria nell’ambito della loro ultima campagna navale prima della dismissione dal servizio.

In occasione della sosta, le due navi saranno aperte al pubblico per visite a bordo a favore della popolazione, nei giorni 6, 7 e 8 luglio dalle 10:00 alle 12:00, e dalle 15:30 alle 18:30.

Saranno le ultime occasioni per visitare queste gloriose rappresentanti di una parte di storia della Marina Militare, che a breve verranno dismesse dopo oltre 30 anni di attività al servizio del Paese.

Durante la loro ultima navigazione, la fregata Euro, al comando del capitano di fregata Nicolò Pisani, e il pattugliatore di Squadra Aviere, al comando del capitano di fregata Bruno Viafora, avranno anche l’importante ruolo di formare il personale della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

Infatti, a bordo di entrambe le unità navali sono imbarcati gli allievi del 2° corso del prestigioso Istituto di formazione che ha sede a Venezia, i quali affronteranno così la loro la prima esperienza d’imbarco sulle Unità della Marina Militare, seguendo il vigoroso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare.

Per la Marina Militare è fondamentale la formazione dei giovani del nostro paese alla cultura e al rispetto del mare per permettergli di svolgere, in futuro, un ruolo da protagonisti nella salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e, al contempo, per gli allievi della Scuola Navale Morosini questo periodo rappresenta anche un momento di crescita personale e un`occasione di conoscenza e contatto per una eventuale scelta più consapevole del percorso di vita futuro.

Con la cancellazione dai ruoli del naviglio militare delle navi, continua il processo di adeguamento della flotta della Marina Militare in corso da qualche anno che ha visto le dismissioni, per usura e vetustà, di molte unità navali: le fregate Maestrale ed Aliseo, le corvette Minerva, Sibilla, Danaide, Urania, i pattugliatori d’altura Bersagliere, Granatiere e Artigliere e i cacciamine Lerici e Sapri.

La fregata Euro e il pattugliatore d’altura Aviere termineranno la loro vita operativa il prossimo 16 luglio.

Visite a bordo di unità navali al porto di Reggio Calabria.

Inizio evento: venerdì