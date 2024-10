Al Porto di Reggio la barca a vela con uno degli alberi in carbonio più alti al mondo – FOTO

Una maestosa barca, che ha attirato l’attenzione dei passanti, ha fatto la sua comparsa nel pomeriggio di ieri al Porto di Reggio Calabria. “Perseus” è il nome che vi figura a poppa, esattamente lo stesso del noto eroe della mitologia greca, figlio di Zeus e di Danae. Un nome importante per un’imbarcazione importante.

Una superficie esterna di grande impatto estetico ed un albero in carbonio che misura all’incirca 75m (e rientra fra i tre più grandi realizzati al mondo) sono le peculiarità di Perseus che hanno calamitato immediatamente l’attenzione dei reggini.

60m di imbarcazione allestiti per ospitare fino ad un massimo di 12 passeggeri in 5 comode cabine, che contengono tutto il necessario per una vacanza perfetta, aria condizionata, gps, fuoribordo, passerella idraulica, frigorifero ed un’immancabile Jacuzzi! Una barca dunque non solo bella da vedere, ma anche da vivere, attrezzata anche per giochi d’acqua come sci, wakeboard, gonfiabili, attrezzatura snorkelling e immersioni.

Perseus di casa Perini rientra ovviamente nella categoria “luxury” degli yatch e l’unica cosa “brutta” è il prezzo di noleggio settimanale che ammonta a 250.000€! Una cifra non di certo adatta a tutti i portafogli.

Per ora è però possibile ammirare la bellissima imbarcazione sulle rive dello Stretto.