Al Rechichi di Cinquefrondi concerto del fisarmonicista Lorenzo Albanese

Vincitore del premio Amadeus Factory 2017, Lorenzo Albanese, già allievo dell’indirizzo musicale del “Rechichi” a Cinquefrondi, tornerà tra le aule scolastiche per presentare il CD nato dal concorso e allietare studenti e professori con la sua fisarmonica, mercoledì 17 ottobre alle ore 11.

Albanese, allievo del M° Luca Colantonio, docente del Liceo, prima del concerto, dialogherà con il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito e con il docente, per raccontare la sua esperienza artistica dopo la maturità.

Albanese, al terzo anno di corso al Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del M° Mario Stefano Pietrodarchi, ha già all’attivo la partecipazione a numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Ha conseguito corsi di perfezionamento con vari docenti, tra cui Massimiliano Pitocco -Giuseppe Scigliano -Cesare Chiacchiaretta -Pavel Feniuk (Ucraina) – Vojin Vasovic (Serbia) -Aleksandr Hurustevich (Ucraina) -Gorka Hermosa (Spagna) -Petri Makkonen (Finlandia) -Matti Rantanen (Finlandia) -Owen Murray (Inghilterra) -Geir Draugsvoll (Danimarca) -Grayson Masefield (Nuova Zelanda).

In qualità di solista si è esibito presso le sale più importanti del territorio Nazionale e all’estero presso la Royal Academy of music di Londra e la Royal Danish Academy of music di Copenaghen.

Al Rechichi, Albanese si esibirà con musiche di Pachebel, Scarlatti, Semionov, Angelis Pushkarenko, Voytenko, Albeniz e Rossini.