Al Reggio Village aria di… serie A. Francesco Cozza accoglie Tonino Martino

Un abbraccio caloroso tra vecchi amici, ma soprattutto tra ex compagni di una squadra entrata nella storia. Francesco Cozza e Tonino Martino sono stati protagonisti della pagina più importante scritta dalla Reggina, facendo parte di quella squadra che ha conquistato la sua prima storica promozione in serie A e non solo.

Entrambi hanno messo la firma nel tabellino dei marcatori, in quella indimenticabile partita giocata al Delle Alpi contro il Torino davanti ad una marea di tifosi amaranto che ha invaso il capoluogo piemontese.

E proprio Francesco Cozza, dirigente dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile con la scuola calcio che porta il nome all’ex fantasista, ha accolto Tonino Martino nel suo staff di tecnici. Una lunga chiacchierata alla presenza anche del presidente Fortunato Martino tra ricordi e indicazioni per questo nuovo percorso avviato che da oggi prende il via. Cozza e Martino ancora insieme per una nuova avventura.