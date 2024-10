Al Reggio Village la nona edizione del “Memorial Aloi” (FOTO)

Una giornata di festa, una cornice di pubblico partecipativa per ricordare Carmelo Aloi, ex calciatore, sfortunato protagonista di un incidente stradale che gli ha tolto prematuramente la vita.

Al Reggio Village è andato in scena il nono Memorial in suo ricordo e come sempre la partecipazione di parenti, amici e sportivi è stata numerosa e calorosa.

A fare gli onori di casa il direttore della Scuola Calcio Francesco Cozza Pietro Rizzo, che prima dell’ingresso delle squadre in campo, ha donato un fascio di fiori alla moglie del compianto Carmelo, alla presenza dei figli.

Quattro le società partecipanti con l’Asd Valanidi che ha messo a disposizione due squadre Esordienti, insieme a queste anche il Centro Reggio Junior ed il Reggio 2000.

Il torneo si è sviluppato con la formula delle semifinali e le successive finali per il terzo e quarto posto e poi primo e secondo. Sul gradino più altro del podio il Valanidi con la squadra allenata da mister Candido, al secondo posto il Reggio 2000, terzo per l’altra squadra del Valanidi allenata da mister De Stefano, chiude al quarto posto il Centro Reggio Junior.

La bellissima giornata dedicata a Carmelo Aloi si è conclusa con le premiazioni, il lungo applauso da parte dei presenti e l’appuntamento già fissato per il prossimo anno.