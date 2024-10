Al Reggio Village il “Torneo dei Bar”. Iscrizioni aperte, straordinario premio finale

Al richiamo della tradizione la risposta è stata immediata. Grande interesse e prime adesioni per quello che sarà il torneo estivo organizzato al centro polisportivo Reggio Village.

Il “Torneo dei Bar” che avrà inizio il prossimo 28 maggio ha fissato il termine ultimo per le iscrizioni per il 27 di aprile 2018 e buona è stata fino a questo momento la risposta dei possibili partecipanti. Si ricorda che oltre al piacere di giocare al calcio, divertirsi e trascorrere una gradevole serata, vi è anche la possibilità, conquistando la prima posizione, di vincere uno straordinario premio: 10 week end in Sicilia (ogni week end è valido per due persone)

Per informazioni riguardo la quota di partecipazione e le modalità di iscrizione, ci si può rivolgere presso la segreteria del centro sportivo, sito in Viale Messina, Reggio Calabria da lunedi a venerdi ore 14,30-19, oppure chiamare i seguenti numeri: 328.126 76 45 – 333.688 1159.