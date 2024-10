A Palazzo San Giorgio la presentazione del festival “Facce da Bronzi”

Al via il Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” V edizione Winter dedicato a “Totò, il principe della risata” che vedrà ancora una volta, la città dello Stretto protagonista di spettacoli, seminari, proiezioni, mostre ed eventi dal 2 dicembre al 6 gennaio.

Il Festival, ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della città Metropolitana di Reggio Calabria e dell’associazione “Antonio De Curtis, in arte Totò”, sarà presentato venerdì 1 dicembre nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio dal presidente “Calabria dietro le quinte” e responsabile del progetto Giuseppe Mazzacuva, dal direttore Artistico del Festival Alessio Tagliento, dal presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino, dal delegato alla cultura del Comune Franco Arcidiaco e dal consigliere delegato a turismo e spettacolo della città Metropolitana di Reggio Calabria Demetrio Marino.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria – “intervento per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria” (Annualità 2017 – Azione 1 – Tip. B – PAC 2014 -2020) e vedrà tra le principali location dove saranno realizzate le varie iniziative il Teatro “Francesco Cilea”, il Castello Aragonese, l’albergo Miramare e la Galleria di Palazzo San Giorgio.