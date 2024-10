Al Teatro Cilea “Ten il meglio di…” i primi 10 anni della Co.danza.Re

Anche quest’anno, il decimo, al termine di una stagione artistica e sociale altamente proficua tornano in scena i ragazzi ed i volontari della Compagnia di Danza Reggina “Co.danzaRe”, Progetto dell’Associazione Studio Arte, che da anni lavora e si impegna nell’inclusione ed integrazione sociale dove persone abili e diversamente abili si incontrando e condividono il linguaggio comune dell’arte.

Lo spettacolo, dal titolo “Ten il meglio di…”, ripercorrerà i maggiori successi e le più belle scenografie di questi dieci anni meravigliosi ed intensi di attività agonistica ed associazionistica. Durante il saggio ci sarà occasione di rivedere in scena tutti i volontari e tantissime sorprese, che sicuramente lasceranno di stucco il pubblico presente in sala, oltre ad intermezzi dedicati esclusivamente ai ragazzi.

Si esibiranno anche, per il quinto anno consecutivo, e sempre con una coreografia strabiliante, le ragazze di Co.danza.Re in Carrozzina accompagnate eccezionalmente dai ragazzi BIC, basket in carrozzina Reggio Calabria. Infine la Co.danza.Re, in questa stagione, si è avvalsa della preziosa collaborazione del Maestro e Coreografo Antonino Filardo.

Lo spettacolo andrà in scena domenica prossima, 1 luglio 2018, alle ore 20.30 presso il Teatro comunale di Reggio Calabria “F. Cilea”. Ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.