Al teatro Cilea un omaggio per i 60 anni di Mimmo Martino

Martedì 10 novembre 2015 alle ore 20 il Teatro Comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria ospiterà l’evento “Dipinto Rosso – per i 60 anni di Mimmo Martino”, promosso dall’Associazione Culturale Magnolia e con il Patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria. La serata sarà presentata durante la conferenza stampa che si terrà alla Pinacoteca Comunale, accanto al Cilea, sabato 7 novembre alle ore 11.

Gli artisti coinvolti, oltre 60, provengono dai più svariati ambiti di espressione (musica, teatro, arti figurative, performer, video) e, nell’arco di circa due ore, si alterneranno sul palco componendo un ritratto di Mimmo attraverso le loro personali esperienze umane ed artistiche.

Mimmo Martino è parte integrante della memoria e dell’identità di Reggio Calabria e della Calabria tutta. Riconosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, è stato testimone e portatore di un messaggio di riscatto per una terra martoriata dall’incuria, dal fatalismo, dai luoghi comuni e dall’illegalità diffusa. La sua opera di denuncia si è sempre espressa in favore di tutti coloro che, come lui, hanno a cuore un’altra immagine della Calabria e, in generale, di tutto il Sud. Un’immagine di difesa della propria identità umana, di solidarietà, di attenzione alle relazioni, al territorio, alle virtù del fare e del trovare soluzioni.

Mimmo è diventato un simbolo che va ben oltre le sue virtù artistiche: un punto di riferimento per guardare in modo nuovo e con più fiducia alla propria terra, un invito a chi vuole investire le proprie energie per trasformare le sconfitte del tempo in vittorie del quotidiano.

Dall’esigenza di omaggiare e condividere assieme il ricordo dell’artista e, soprattutto, dell’uomo, nasce la necessità di questo evento. Un atto dovuto e sentito per chi tanto tenacemente si è dedicato a riabilitare le proprie radici.

E’possibile trovare tutte le informazioni, costantemente aggiornate, sulla pagina www.facebook.com/dipintorosso. L’iniziativa è pubblica e la partecipazione sarà per invito con contributo libero. Il ricavato della serata, detratte le spese, verrà devoluto in beneficenza in favore del Coordinamento Ecclesiale Diocesano di Prima Accoglienza.

Ufficio stampa: Elmar Elisabetta Marcianò, 3661019145

Responsabile Organizzazione: Anna Chilà, 347 6866592

P.F. www.facebook.com/dipintorosso