Al Teatro de’ Servi di Roma l’attrice reggina Valentina Tramontana

-di Laura Maria Tavella. L’attrice reggina Valentina Tramontana sarà in scena a Roma, al Teatro de’ Servi, in una commedia dal titolo “Se ti sposo mi rovino”.

Il prossimo 5 gennaio debutta,infatti, in prima nazionale la commedia di Marco Cavallaro, pièce spensierata e piena di ritmo, dove i sentimenti mettono a dura prova il materialismo dei nostri giorni.

Oltre al regista Marco Cavallaro (nel ruolo di Ugo) ci saranno anche Alberto Barbi (Franco), Ramona Gargano (Melissa), Annachiara Mantovani (Camilla), Olimpia Alvino (Luisa) e la reggina Valentina Tramontana, nel ruolo di Amalia.

Cosa succede a un miliardario scapolo con il vizio delle donne se chiede a tutte di sposarlo? E se tutte piombano a casa sua con l’intento di organizzare le nozze, ma nessuna sa dell’esistenza dell’altra? Semplice, la sua vita è rovinata. Da qui una serie di girandole per non far incontrare le malcapitate e, soprattutto, per non concludere alcun matrimonio. Il tutto coinvolgendo il povero maggiordomo Ugo in un turbinio di bugie e di porte che si aprono e si chiudono.

Il Teatro de’ Servi si trova in Via del Mortaro 22, angolo Via del Tritone.

Il costo del biglietto è di 22 Euro per la platea e 18 Euro per la galleria. Gli spettacoli ci saranno da martedì a venerdì alle 21, sabato alle 17.30 e alle 21 e domenica alle 17.30.