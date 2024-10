Al Teatro Primo la commedia “Traditi”

La corsa degli eventi di un amore. I due attori in scena conducono il pubblico in un viaggio nel gelo di un fine settimana in montagna, all’interno delle debolezze e della rinascita che lascia posto alla speranza. Alternando comicità e drammaticità si svelano in modo ironico e piccante i segreti della vita amorosa in tutti i suoi aspetti: dalla passione alla tenerezza, dall’insofferenza al tradimento.

Un racconto dal ritmo incalzante. Ridere, riflettere ed emozionarsi con la sicurezza di rivedersi e riconosc ersi negli attori sul palco e nella loro situazione umana, insieme comica, sofferta e tenera.

Dettagli

Venerdì 18 e Sabato 19 novembre ore 21:00

Domenica 20 novembre ore 18:15

Biglietto €12,00 – Ridotto(under 24) € 8,00

Prenotazioni : 0965 1971173 – 347-697 32 97

La Campagna Abbonamenti si chiuderà il 16 Novembre 2016

Abbonamento 6 spettacoli: € 60,00

Abbonamento 12 spettacoli € 96,00

Orari Botteghino: Lunedì 11:00-12:30 / 19:00-21:00; Martedì Mercoledì e Giovedì 11:30-13:00;