Al via Agosto UNICEF 2017, l’iniziativa in cui la solidarietà si mescola al divertimento

Ritorna il consueto appuntamento di “Agosto UNICEF”, la solidarietà che si mescola al sano divertimento.

Il Comitato UNICEF “Città di Melito Porto Salvo”, guidato da Isabella Palamara, ha pronto un ricco calendario di eventi che animeranno l’Estate 2017. Le iniziative, realizzate insieme al Comune di Melito Porto Salvo (Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo) e al CIS Reggio Calabria (Centro Sportivo Italiano), avranno come fine ultimo quello di promuovere lo Sport ed il suo ruolo fondamentale nella formazione di bambini e adolescenti.

Nei giorni 2 – 3 -4 Agosto dalle 18.00 presso “La Zagara” ad Annà di Melito Porto Salvo si terrà la nuova edizione del Torneo di Calcio a 5 realizzato in collaborazione con il Lido “El Caribe” e l’A.S.D. “Borgo Grecanico”. Coloro che intendono partecipare possono iscriversi al Torneo, tramite una piccola quota di solidarietà, entro il 31 Luglio.

Giorno 6 Agosto alle 18.00 si terrà la terza edizione di Melito in bici. L’evento, organizzato in sinergia con il “Team Bike ValleGrecanica” e “Sport & Fitness – Bike”, ha in programma un giro ecologico in bicicletta che attraverserà le principali vie di Melito Porto Salvo. Il punto di raduno, partenza e iscrizione – tramite una piccola offerta – sarà in Piazza Porto Salvo. Per i più piccoli inoltre, è previsto un percorso speciale in Piazza Porto Salvo. Tutti i partecipanti riceveranno il Diploma da Ciclista.

Gran finale con la Premiazione che si terrà durante la Notte Bianca Melitese prevista per giorno 11 Agosto. Dalle 21.30, uno spettacolo musicale coronerà l’Estate UNICEF 2017 a Melito Porto Salvo. I Mattanza, Mad Simon e Kento offriranno un imperdibile Live Show in Piazza Concessa (alle spalle dell’Ex Mercato Coperto) e non mancherà una sorpresa speciale, realizzata in collaborazione con la Cooperativa “EXODUS CALABRIA”, che contribuirà a rendere la serata unica.

Le attività dell’Agosto UNICEF 2017 sosterranno la Campagna “Bambini in pericolo” di UNICEF Italia, lanciata per raccogliere fondi in favore di bambini vittime di guerre, calamità naturali, fame e malattie.