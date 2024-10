Al via il campionato “Berretti”, Armenise: la maglia della Reggina dev’essere sudata e onorata”

Tutto pronto per la 52° edizione del “Berretti” campionato riservato alle squadre di serie C intitolato a Dante Berretti, che fu presidente del direttorio regionale toscano dal 1929 al 1933, presidente della IV Serie con sede a Firenze dal 1952 al 1959 e vicepresidente della FIGC. Il torneo fu istituito dall’allora Lega Nazionale Semiprofessionisti su copia del Campionato Primavera LNP per commemorare la sua lunga e attiva opera in seno alla FIGC, legando così il suo nome alla diffusione a tutti i livelli del calcio giovanile.

Esordio in trasferta per i “giovanotti” amaranto che domani 23 settembre alle 15 faranno visita alla Sicula Leonzio . Per il ruolo di responsabile del settore giovanile e allenatore della “Berretti”, il sodalizio amaranto ha scelto Pietro Armenise: “ringrazio la società per avermi dato la possibilità di guidare la “cantera” della Reggina. Quando sono stato contattato, non c’ho pensato su due volte, ho fatto le valigie e sono partito per Reggio Calabria”.

Insieme al fedelissimo Gaetano Quarticelli (collaboratore) ed a lo staff tecnico composto da Antonio la Serra (preparatore dei portieri) e Antonio Ollio (preparatore atletico), la Reggina ha iniziato la preparazione un mese fa: “dal mio arrivo in riva allo stretto abbiamo lavorato intensamente confermando i giovani che hanno ben figurato nella scorsa stagione completando la squadra con calciatori di qualità provenienti da altre regioni”.

L’obiettivo – continua il trainer pugliese – è far crescere questi ragazzi sia dal punto di vista umano che sportivo. Tutti i componenti del settore giovanile devono essere consapevoli – continua Armenise – che indossano la maglia della Reggina, non una qualunque. Questa maglia deve essere sudata e onorata, ed è esattemente ciò che voglio dai miei giovani. Oggi – conclude Armenise – abbiamo l’obiettivo di riportare in alto i colori amaranto anche a livello giovanile, il risultato della scorsa stagione fa parte del passato, guardiamo avanti e puntiamo a raggiungere il miglior risultato possibile”.