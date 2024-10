Al via il nuovo corso Cartalana a Reggio Calabria

Torna Cartalana a Reggio Calabria con il corso di filatura della carta organizzato da Laboratori Raminghi.

L’appuntamento è per sabato 7 gennaio dalle ore 15:30 alle 18:30, con la formula degli home craft parties, ormai sperimentata con successo nelle precedenti edizioni.

Durante il workshop, le partecipanti avranno la possibilità di conoscere i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno (che verrà lasciato in dotazione a ciascuna allieva), avvicinandosi al mondo della carta in modo dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a dare nuova vita alla carta.

Le iscrizioni sono aperte, per partecipare è necessaria la prenotazione.

Il corso è a numero chiuso. Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864