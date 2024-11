Al via gli eventi estivi dell’Anassilaos

Con un omaggio a Don Lorenzo Milani (1923-1967), il sacerdote fondatore della Scuola di Barbiana e autore della “Lettera a una professoressa” (1967) che si terrà martedì 5 luglio alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – con l’intervento del Prof. Antonino Romeo e la partecipazione di Pina De Felice e Nanni Barbaro – e una conversazione del Prof. Daniele Castrizio dedicata a Pythagoras di Reggio, lo scultore greco (sec. 5º a. C.) nato a Samo ma vissuto a Reggio (Rhègion) dove forse si recò da giovane con i profughi samî accolti da Anassilao e dove ebbe come maestro Clearco che si terrà giovedì 7 luglio alle ore 21,00 – con l’introduzione di Pino Papasergio, componente del Comitato di Indirizzo Associazione Anassilaos – l’Associazione Culturale Anassilaos apre il ciclo di manifestazioni estive che proseguiranno, quasi sempre il martedì e giovedì di ogni settimana, presso il Chiostro di San Giorgio, fino ai primi giorni di settembre. Incontri all’insegna della sobrietà e senza alcun sostegno pubblico, volti all’approfondimento di aspetti e temi della cultura, dell’arte, della storia, della filosofia e dell’economia realizzati congiuntamente con altre associazioni culturali e case editrici.

La collaborazione è infatti una delle cifre più significative per l’Anassilaos in una realtà come quella reggina dove spesso risulta prevalente il contrasto e la rivalità che suonano del tutto stridenti in un ambito come quello culturale che dovrebbe essere aperto e costruttivo. Oltre alle manifestazioni presso il Chiostro di San Giorgio il Sodalizio reggino prenderà parte ai “Mercoledì d’Autore/Libri in riva al mare” realizzati dall’Editore Laruffa presso il Lido Stella Marina di Pentimele che si inaugureranno mercoledì 6 luglio alle ore 19,30 con un incontro dedicato alla poetessa Nancy Calabrò, autrice della silloge poetica “Sprazzi di sole e frammenti di stelle”, con l’intervento di Maria Festa, critico letterario e di Pina De Felice, responsabile Poesia Anassilaos e alle manifestazioni promosse dalla Casa Editrice Leonida presso il Parco della Mondialità di Gallico.

Tra le manifestazioni previste un triplice omaggio a Umberto Boccioni nel centenario della morte sia al Chiostro (il 28 luglio in collaborazione con il Circolo Culturale Calogero e il Centro Studi “Francesco Grisi” e il 16 agosto) che presso il Circolo del Tennis (29 agosto), una approfondita analisi del Bail-in alla luce della complessa situazione politica ed economica provocata dalla Brexit che sarà svolta dal Prof. Luciano Maria Delfino (1° settembre), approfondimenti sulla grande cultura araba di Sicilia (26 luglio con lo studioso di lingua e letteratura araba Pietro Cutrupi) e poi gli Incontri con l’Autore che consentono di conoscere e apprezzare opere di narrativa e poesia, saggi di storia e di letteratura di autori reggini e calabresi editi da case editrici che operano nella nostra città o in provincia (Città del Sole, Falzea, Laruffa Editore, Leonida Edizioni).

Un’ occasione, per un sodalizio culturale profondamente radicato nel reggino, per sottolineare, ancora una volta, l’opportunità e la necessità di valorizzare la cultura che si sviluppa nel territorio. Tra le iniziative la 6^ edizione della Festa della Poesia d’Estate in programma dal 4 al 7 agosto sempre presso il Chiostro e la 2^ edizione della rassegna di danza “Città dei Bronzi” in programma presso il Circolo Polimeni domenica 24 luglio.