Al via i laboratori estivi di SpazioTeatro per i bambini dai 7 ai 10 anni

Dal 13 giugno parte la seconda edizione di “Spazio d’Estate”, i laboratori dedicati ad allievi dai 7 ai 10 anni tra teatro, libri, arte e creatività.

Si ripropone quindi la fortunata formula dello scorso anno: ogni settimana dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00 presso la Sala SpazioTeatro di via S.Paolo, un tema diverso con cui giocare, per costruire insieme una piccola performance/prova aperta ai genitori da presentare in conclusione all’incontro del giovedì.

I lavori saranno interamente costruiti ed elaborati dai partecipanti in ogni aspetto: dalla scrittura scenica alle azioni, fino agli oggetti di scena che saranno creati con materiali di riciclo e diverse tecniche.

Ogni idea, ogni scena, ogni oggetto, sarà frutto della fantasia personale dei partecipanti e avrà un utilizzo durante le performance.

Si parte lunedì 13 per andare avanti sino tutto luglio, con la libera di scelta dell’iscrizione anche alle singole settimane.

La novità di quest’anno è la collaborazione tra SpazioTeatro e la Biblioteca dei Ragazzi, che con il suo Scaffale Itinerante proporrà ogni settimana un genere letterario diverso studiato per i ragazzi tra fiaba, avventura, fantasy, giallo&noir, fumetto e altri ancora, che rappresenteranno i temi delle singole settimane.

Lo Scaffale Itinerante sarà inoltre presente durante tutta la settimana con i libri disponibili per il prestito e la consultazione.

Per info e iscrizioni: cell.: 339.3223262 o scrivere a info@spazioteatro.net