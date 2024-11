Al via il tour di Vinicio Capossela, in attesa della data di Soverato

Partirà domani sera, 23 giugno, il nuovo tour di Vinicio Capossela, “Polvere”, che debutterà con una speciale data zero nel suggestivo scenario della Cava di Ricci a Pignola, Potenza.

Non è una data qualsiasi quella scelta da Capossela per dare ufficialmente il via al tour.

Il 23 giugno è infatti la Notte di San Giovanni, una notte che porta in sé storie e leggende che risalgono a tempi remoti e che ha ispirato un brano contenuto nell’ultimo disco “Canzoni della Cupa”, intitolato proprio “La notte di San Giovanni”.

Il tour farà poi tappa il 28 giugno a Roma (Cavea – Auditorium Parco della Musica) e il 29 giugno a Milano (Market Sound), per poi proseguire tutta estate nelle principali città italiane, tra cui Soverato, dove Capossela e le sue Canzoni della Cupa arriveranno il prossimo 18 agosto, alla Summer Arena.

Il concerto infatti rientra nella programmazione proposta dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che allestisce l’area e ne organizza le esibizioni dal vivo.

Nel frattempo, l’album “Canzoni della Cupa” (La Cùpa/Warner Music), oltre ad essere stato accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica italiani (entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti e rimasto nella top ten per un mese dopo la pubblicazione), è stato recensito dalla prestigiosa rivista britannica “Mojo”, aggiudicandosi 4 stelle. Il disco, nelle parole di David Hutcheon, viene definito come “una magnifica festa” e “la più grande opera” di Capossela.