Al via il XXVII torneo di calcetto a Soveria Mannelli

Dal 21 luglio all’11 agosto ritorna l’evento che ha sempre contraddistinto l’estate “soveritana“, per la XXVII edizione.

Il torneo di calcetto di Soveria Mannelli ha visto, fin dalla prima edizione, organizzatori impegnati e ricchi di entusiasmo.

Il comitato organizzativo composto da Dario Rizzo, Giovanni Aristodemo e Luigi Anastasio ringrazia il Comune di Soveria Mannelli, l’Associazione Turistica Pro Loco affiliata UNPLI, l’A.S.D. Garibaldina, la cittadinanza, e tutte le associazioni e le attività commerciali che con un piccolo gesto hanno contribuito alla realizzazione dell’evento anche per l’edizione 2015.

La cattiveria agonistica, la competizione, l’ambizione sono membri importanti dello sport. “L’invito – affermano gli organizzatori – di questa XXVII edizione del torneo di Soveria è nel segno del divertimento, in modo da abbandonare i propri pensieri e giocare a calcetto piacevolmente senza riscontri negativi, aspettiamo la cittadinanza giovanile e i ragazzi dei paesi vicini a partecipare”.

Per questa edizione saranno in campo circa trenta squadre provenienti dall’hinterland del Reventino, divise tra il XIV Trofeo Maschile “Città di Soveria Mannelli”, tra il I Trofeo Over 35 “Creative Call”, tra il XXI Trofeo Under 23 “Angelo Bevilacqua”, tra il III Trofeo Allievi “La Baracca”, tra il III Trofeo Giovanissimi “LD Gioielli”, tra il II Trofeo Esordienti “Pubblimar”, tra il XII Trofeo Pulcini “Cimino International” e tra il II Trofeo Femminile “Pro Loco Soveria Mannelli”.