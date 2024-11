Al via la 19^ edizione del festival dell’area grecanica “Paleariza”: ecco il programma

Si inizia l’1 agosto con il cartellone estivo dell’edizione 2016 del Paleariza, la rassegna di musica etnica e popolare che da anni anima il mese di agosto nell’area grecanica, in provincia di Reggio Calabria.

Il Festival è articolato nelle seguenti sezioni:

–Concerti.

– Iniziative Culturali (Teatro, Letteratura, Lingua, Danza, Mostre di Fotografia, Proiezioni di DocuFilm,- Workshop, Visite Guidate).

-Spazi Espositivi (Editoria, Enogastronomia e Artigianato).

– Ecoturismo e trekking.

Il Festival sarà realizzato negli Spazi Pubblici (Piazze, Aree, Strade, Edifici Storici, Aree Teatrali e di Spettacolo) dei seguenti Centri Storici / Borghi dei Comuni dell’Area Grecanica: Bagaladi, per il Centro Storico.- Bova, per il Centro Storico.- Bova Marina, per il Centro Storico.- Cardeto, per il Centro Storico.- Melito Porto Salvo, per il Borgo di Pentedattilo.- Palizzi, per il Borgo di Palizzi Superiore.- Condofuri, per il Borgo di Gallicianò.- Montebello Jonico, per il Centro Storico.- Motta San Giovanni, per il Centro Storico.- Roccaforte del Greco, per il Centro Storico.- Roghudi, per il Vecchio Borgo.- Reggio Calabria, nell’Arena dello Stretto.- San Lorenzo, per il Centro Storico.- Staiti, per il Centro Storico.-

Ecco il programma completo:

ARENA DELLO STRETTO DI REGGIO CALABRIA

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2016

Ore 10.00 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 19.30 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 20.30 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani.

Proiezione dei DocuFilm: Grecanica, l’essenza, La parola e la bellezza,

Uno scrigno nella valle.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 CICCIO NUCERA E I KALABRIA ORKESTRA

OSPITI INTERNAZIONALI

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI DI GALLICIANÒ

BOVA – MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.-Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Grecanica, l’essenza, La parola e la bellezza,

In memoria di Agostino Siviglia, Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 Concerti KARDHJA

RAGNATELA FOLK BAND

TERRAEMARES

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

MONTEBELLO JONICO – VENERDI 5 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Una storia di poeti, U spiritu, l’oro tra le foglie, Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

MUTRAKA

I MUSICANTI DEL VENTO

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

GALLICIANO’ – SABATO 6 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area

Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: La Madonna dei Greci, Uno scrigno nella

valle, Una storia di Poeti, Grecanica, l’essenza.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 Concerti

SKUNCHIURUTI BAND

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

BAGALADI – DOMENICA 7 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 17.30 Racconti e Storie della Calabria Greca: Incontri con gli Autori a cura del Parco Culturale della Calabria Greca. Presentazione del Volume Guida Naturalistica della Calabria

Greca di Alfonso Picone.

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.30 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: U spiritu, l’oro tra le foglie, Dalla terra e

dell’uva, La Madonna dei Greci.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

SABATUM QUARTET

LISARUSA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI CARDETO

– LUNEDÌ 8 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: In punta di coltello, La Madonna dei Greci,

Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 Concerti

MASCARIMIRÌ

ARIANOVA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

MOTTA SAN GIOVANNI – MARTEDÌ 9 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.-Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Terra quotidiana, La Madonna dei greci, U

spiritu, l’oro tra le foglie, Grecanica, l’essenza.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 Concerti

MUSICOFILIA

FRANCESCA PRESTIA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

SAN LORENZO – MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: La Madonna dei Greci, Tra le stelle e le

cicale, Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

Ore 22.30 Concerti

GIOIA POPOLARE

GIULIANO GABRIELE ENSEMBLE CON GABRIELE RUSSO E GOFFREDO DEGLI ESPOSTI

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

PENTEDATTILO – GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2016 Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Borghi della memoria, Uno scrigno nella

valle, Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

MIMMO CAVALLARO

NOUR EDDINE FATTY

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

STAITI –VENERDÌ 12 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: La Madonna dei Greci, In punta di coltello,

Uno scrigno nella valle.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

ALMAFOLK

BANDA PILUSA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

ROCCAFORTE DEL GRECO – SABATO 13 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 19.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 20.00 Racconti e Storie della Calabria Greca: Il Parco delle Stelle di Angela Misiano.

Ore 21.30 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Tra le stelle e le cicale, La Madonna dei

Greci, Borghi della memoria

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

PARAFONÈ

GIOVANNI FAVASULI E CARMELO MAESANO

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

Ore 22.30 Osservando le Stelle dal Borgo di Roccaforte del Greco.

BOVA MARINA – DOMENICA 14 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 19.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 20.00 Racconti e Storie della Calabria Greca: Incontri con gli Autori a cura del Parco Culturale della Calabria Greca.

Presentazione del Volume Il Grand Tour nella Calabria Estrema:

tra bellezza sublime e filoxenia di omerica memoria di Franco Tuscano.

Ore 21.30 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa RaffaeleLombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: La capra e la tartaruga, U spiritu, l’oro tra le

foglie, Palchi di pietra, Grecanica, l’essenza.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

CUMELCA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

BOVA – MARTEDÌ 16 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: A piedi tra la gente, Del grano e del pane, Tra

le stelle e le cicale, La Madonna dei Greci, Uno scrigno nella valle, In memoria di Agostino

Siviglia, Grecanica, l’essenza.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

GRECIA CE CALAVRIA

La musica dei Greci di Calabria incontra quella di un’intera regione. Quest’anno la grande

serata boviciana di musica tradizionale è dedicata a musicisti, sopratutto giovani, che si

distinguono nella riproposta della musica grecanica e calabrese usu anticu negli ultimi anni.

Musica e musicisti dalla Sila all’Aspromonte, dalle Serre al Pollino fino all’Area Grecanica.

Ore 23.30 Ballu di lu Camiddu

Il ballo pirotecnico del cammello di canna fra luci, fontanelle e fumi colorati caccia il

diavolo e fa ballare.

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

PALIZZI – GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area

Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Tra ricami di fiumare, Dalla terra e dell’uva,

La Madonna dei Greci.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

I BEDDI – MUSICANTI DI SICILIA

ELIAKOS

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

ROGHUDI VECCHIO – VENERDI’ 19 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area

Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 20.00 Mostra di Strumenti Musicali e Stage di Musica, a cura dell’Associazione Cum.El.Ca.- Comunìa tos Ellenòfono tis Calavrìa

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: A piedi tra la gente, Uno scrigno nella valle,

Palchi di pietra.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

MIMMO MORELLO

DIEGO PIZZIMENTI

FULVIO CAMA

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

BOVA – SABATO 20 AGOSTO 2016

Ore 19.30 Spazi Enogastronomici, realizzati in collaborazione con la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, la sua Rete di Comunità del Cibo e i Produttori dell’Area Grecanica.

PARKO TI CULTURA TI CALAVRIA GREKA – PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

Ore 19.00 Racconti e Storie della Calabria Greca: Incontri con gli Autori a cura del Parco Culturale

della Calabria Greca. Presentazione del Volume Filoxenia: Incontri e Racconti nella Calabria Grecanica di Patrizia Giancotti.

Ore 21.00 Suoni, voci e immagini della Calabria Greca, a cura di Med Media – Cooperativa Raffaele Lombardi Satriani. Proiezione dei DocuFilm: Tra ricami di fiumare, La preghiera e la festa,

L’ulivo e la ginestra, La musica e il fuoco, Grecanica, l’essenza.

PALEARIZA – MUSICA TU COSMU STIN CALAVRÌA GRECA – MUSICA DEL MONDO NELLA CALABRIA GRECA

ORE 22.30 Concerti

CARLOS NÚÑEZ

Ore 24.00 SONU A BALLU CON I SUONATORI LOCALI

è possibile scaricare il programma completo a questo link: http://www.paleariza.it/documenti/Programma_Paleariza_2016.pdf