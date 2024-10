Al via “Ama Reggio”, la kermesse dell’ass. Biesse

Biesse partecipa per il secondo anno consecutivo al 48○Tuffo in mare di Capodanno Mimi’ Fortugno curando la parte Culturale con un “Tuffo nella Cultura”.

Ad aprire la Kermesse culturale un importante iniziativa dal titolo “Ama Reggio”.

Una serata con AMO …Reggio all’insegna dell amore verso questa città …una bellezza storica raccontata in un video di 15 minuti realizzato con oltre 700 foto.

In cui la bellezza storica della città si incrocia con i personaggi storici della vita quotidiana dagli anni 60 agli anni 80 anche attraverso le immagini di oggetti che erano tipici di quegli anni. Il cav. dott. Antonio Squillace che ha curato l’evento per Biesse, volutamente le ha messe insieme senza una logica temporale proprio per suscitare continui ricordi ed emozioni ai presenti. Un salto nel passato pieno di ricordi della nostra città.

Straordinario il commento del Prof. Daniele Castrizio che con la sua relazione ci ha raccontato la storia e le bellezze reggine.

La Presidente Biesse Bruna Siviglia annuncia vista la grande valenza culturale e umana dell’iniziativa, la volontà di coinvolgere i giovane nella conoscenza della nostra Reggio Bella e Gentile .È importante che i nostri giovani conoscano la storia della nostra città prestissimo “Ama Reggio” vedrà coinvolte le scuole reggine.

Moderatore dell’incontro Tonino Massara organizzatore del Tuffo in mare di capodanno.

Fonte: La Presidente Biesse Bruna Siviglia