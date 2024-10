Al via la settimana degli Agon. Artisti reggini pronti a stupire

Si apre, ufficialmente, domani 30 settembre dalle ore 18 e 30 presso l’ipogeo di Piazza Italia “La settimana degli Agon” il festival-concorso il cui obiettivo è quello di scoprire e favorire artisti emergenti valorizzando, nel contest, anche i maggiori siti culturali cittadini, luoghi nei quali si svolgeranno tutti gli eventi.

Promossa dall’associazione culturale IN.SI.DE. in sinergia con le associazioni: Anassilaos, Archeogramma e Associazione BedReggio la manifestazione, ideata e curata da Riccardo Consoli ed Elmar Elisabetta Marcianò, si ispira alle manifestazioni pubbliche nate in Grecia e successivamente continuate nell’antica Roma, consistente in gare e giochi organizzati in occasione di celebrazioni religiose presso un santuario, disputati per la conquista di premi, che solitamente erano corone di foglie e privilegi.

Rivisitato in chiave contemporanea, il festival che ha iniziato le sue fasi già da qualche mese arrivando nei giorni scorsi, grazie al lavoro encomiabile di giurie qualificate nei vari settori, ad “eleggere” gli Agon dell’edizione 2019, taglierà il nastro domani pomeriggio con il primo evento in programma: la mostra delle opere dei primi 5 Agon selezionati alla presenza degli stessi, degli organizzatori e di tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Reggio Calabria assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Di seguito il programma:

Lunedì 30 settembre ore 18:30 – esposizione le opere dei vincitori – arti figurative, Ipogeo Piazza Italia

Venerdì 4 ottobre ore 18:30 Spettacolo teatrale – Agon Teatro

(a seguire) Reading – Agon Letteratura, Odeion via XXIV Maggio (salita Zara)

Sabato 5 ottobre ore 18:30 proiezione opera vincitrice Agon Cinema, Odeion via XXIV Maggio (salita Zara)

Domenica 6 ottobre ore 18:30

Cerimonia di Premiazione Agon 2019, Mura Greche.