Al via la settimana dell’intercultura musicale all’estero. Gli studenti del Conservatorio ‘F.Cilea’ al Festival di Malgrat de Mar

di Vincenzo Comi – Anche la Calabria sarà protagonista in Spagna del "Festival Internazionale di Bande Musicali, Majorette & Gruppi Folk" di Malgrat de Mar. Dal 6 al 12 ottobre gli allievi del Conservatorio "F.Cilea" e del Liceo "Rechichi" di Polistena parteciperanno alla settimana dell'intercultura musicale all'estero, "Viaggio nel mediterraneo Italia –Spagna", progetto finanziato dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria e dal Comune di Cinquefrondi. "Il festival di Malgrat de Mar è uno dei più prestigiosi a livello internazionale – spiega il maestro Cettina Nicolosi – E' una manifestazione musicale molto sentita in Spagna che permetterà ai nostri musicisti di esibirsi in una realtà internazionale. I nostri allievi avranno la fortuna di vivere un momento di leale confronto insieme agli altri studenti e musicisti provenienti da altre nazioni."Il festival, unico nel suo genere, permetterà ai partecipanti di conoscere, attraverso una serie di stage formativi, i diversi stili musicali confrontandosi con le altre formazioni provenienti da altri paesi europei."La nostra scuola ha accolto la proposta giunta dalla Provincia di Reggio Calabria e dal Comune di Cinquefrondi con grande entusiasmo – afferma la dirigente Francesca Maria Morabito – Per i ragazzi questo percorso rappresenta un'opportunità da cogliere al volo che può arricchire il curriculum scolastico degli allievi. Mi auguro che collaborazioni come queste possano continuare per approfondire la cultura musicale del nostro istituto."54 giovani rappresenteranno quindi la Calabria ad uno dei più prestigiosi festival per orchestre di fiati a livello mondiale.Soddisfatto anche il direttore del conservatorio 'F.Cilea'."I nostri studenti si sono già affermati in molte competizioni internazionali e non sono secondi a nessuno – assicura con un pizzico di orgoglio – L'esperienza in Spagna permetterà loro di crescere, scontrandosi con altre realtà importanti e quindi di affermarsi in futuro."Presente alla conferenza stampa, tenutasi nel pomeriggio di giovedì presso la sala biblioteca di Palazzo Foti, anche il sindaco di Cinquefrondi Marco Cascarano."La nostra mission in ambito culturale è quella di sostenere tutte le realtà sane del nostro territorio e tra queste c'è anche l'orchestra di fiati. Non potevamo fare un investimento migliore poiché l'orchestra è uno dei nostri vanti che orgogliosamente vogliamo far conoscere in Calabria, in Italia e nel mondo. Cinquefrondi ha una grande storia musicale e la musica è una fonte positiva inesauribile per la nostra comunità. I ragazzi, in Spagna, coroneranno il proprio sogno – conclude il Sindaco Cascarano – Torneranno ambasciatori di talento made in Calabria."