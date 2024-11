Al via la stagione teatrale del Teatro Primo di Villa SanGiovanni

Campagna Abbonamenti

L’acquisto degli abbonamenti si effettua esclusivamente presso la Sala Teatro Primo in Via delle Filande 29, 89018 Villa San Giovanni (RC),

Nuovi Orari: Martedì 11:00 – 12:30 ; Mercoledì 15:30 – 18:30; Giovedì 18:00 – 19:30

Costo Abbonamento 9 Spettacoli (giorno e posto fisso) : € 72,00

____________________________

Primo appuntamento: VEDETTES

Con Stefania Pecora, Mariapia Rizzo. Regia Domenico Cucinotta. Produzione Teatro dei Naviganti

Come diceva la favola? “Specchio delle mie brame…”

In “Vedettes” quello che si vede sono forse più le brame nello specchio.

Lo spettatore è invitato a spiare l’intimità di due personaggi nei loro appartamenti, nel corso di una giornata qualsiasi. Una intimità che sembra mimare continuamente l’offerta di se stessa all’esterno; le protagoniste funamboleggiano sul caleidoscopio delle immagini di se’ : reali, richieste, desiderate, imposte. Come sono, come si mostrano, come vorrebbero essere viste : è una giostra di identità superficialmente profonde, che non tarda a produrre una vertigine insopportabile. Le due sembrano non sentirsi mai coincidenti con se stesse, ne’ mai esaustivamente rappresentate da una sole tra le molteplici varianti del proprio essere. Il grumo oscuro della loro verità non è mai restituito dall’immagine che trovano nello specchio o negli, immaginati, occhi degli altri. Fatalmente dunque il riflesso disperso in mille onde, perderà la sua essenza e le due donne, disallineate e svuotate, potranno solo arrendersi alla loro verità di falene imprigionate dall’illusione della luce.

Dettagli

Sabato 21 Novembre ore 21:00 – Apertura sala ore 20:00

Domenica 22 Novembre ore 18:15 – Apertura sala ore 17:30

Ingresso: € 12,00 – ridotto (under 24) € 8,00

Consigliata la prenotazione: 347.6973297 – 327.6169903