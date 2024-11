VI Traversata della Solidarietà: Un Ponte di Valori tra le Sponde dello Stretto di Messina

La VI Traversata della Solidarietà è pronta a tagliare il nastro di partenza, unendo sport e solidarietà in un evento estivo di grande impatto. Dal 27 al 29 luglio, atleti e volontari si daranno appuntamento per una manifestazione che si svolgerà tra tornei in spiaggia, competizioni in piscina e una staffetta di nuoto attraverso lo Stretto di Messina, da Punta Faro (ME) a Cannitello (RC).

Una Sinergia di Valori per il Bene Comune

Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale Fidas, sottolinea l’importanza della sinergia tra cultura, salute e solidarietà, mirata a sensibilizzare il maggior numero di cittadini verso il volontariato e la donazione del sangue.

Un Evento Supportato da Atleti e Associazioni di Rilievo

La Traversata vede la partecipazione di atleti del Comitato Paralimpico Italiano, donatori di midollo dell’Admo, la Lega Navale e il Centro Nuoto Sub di Villa San Giovanni. Un’unione di forze per ricordare che il bisogno di sangue non va in vacanza.

Testimonial d’Eccezione dalla Sfera Sportiva

La manifestazione conta il supporto di testimonial d’eccezione come le campionesse Roberta Cogliandro e Giusy Versace, nonché gli atleti del nuoto Francesco Vespe e Nicola Bolzonello, che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali.

La VI Traversata della Solidarietà si propone come un evento unico che mette in luce l’importanza del contributo volontario e dello sport nella costruzione di una comunità più coesa e solidale. Una sfida per il corpo e per lo spirito, in cui ogni bracciata diventa un simbolo di aiuto concreto verso chi ha bisogno.