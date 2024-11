Al via le gare del Mondiale di windsurf IFCA 2015

Il vento non ha tradito, questo hanno pensato tutti, il giorno d’inizio del Mondiale di Windsurf IFCA 2015, A Reggio Calabria. Dopo tanti giorni di bel vento, che hanno permesso agli atleti già presente in loco di allenarsi e ore spese a seguire le previsioni, poi le speranze che esse si avverassero e infine nel primo pomeriggio i giudici hanno dato il via alle gare. A susseguirsi delle regate nelle varie categorie, il vento, all’inizio sui 12-14 nodi, tendeva sempre a aumentare, dando così la possibilità agli atleti di concludere un quasi intero turno di regate per ogni categoria definendo così i primi risultati salienti del mondiale. A comandare momentaneamente la classifica Master è l’italiano Andrea Rosati, seguito dal connazionale, ex campione del mondo, Marco Begalli. Per le categorie giovanili nei prossimi giorni si disputeranno le finali parziali, ma gli “italianuzzi” hanno tenuto alta la bandiera, soprattutto nella categoria femminile, in cui nelle prime posizione son presenti due atlete italiane. Appuntamento a Mercoledi 1 Luglio per la ripresa delle gare, alle ore 10.00 riunione dei partecipanti (skipper meeting) per valutare condizioni e da li ogni momento sarà buono per ripartire con le gare.