Reggio, scontro fra auto in centro: due feriti – FOTO

Incidente stradale questa mattina all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via Caridi (già via Guglielmo Pepe), in centro a Reggio Calabria. Due le auto coinvolte: una Smart e una Mazda CX-3.

Due persone ferite, sul posto anche il 118

Nell’impatto, avvenuto nei pressi di Piazza Sant’Agostino, due persone a bordo della CX-3 hanno riportato ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto.

Presenti vigili del fuoco e agenti della municipale

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nella messa in sicurezza dell’area.

Traffico rallentato nella zona

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione. Il tratto interessato è stato temporaneamente congestionato fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.