Al via a Reggio Calabria la II edizione di “Nuovi talenti per la moda”

L’ associazione le Tele di Aracne in collaborazione con l’Istituto di moda Burgo sede di Reggio Calabria organizza la II^ edizione del concorso nazionale per stilisti emergenti “Nuovi Talenti per la Moda” che si terrà il 18 agosto alle ore 21.00 all’ Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria. La conferenza stampa di presentazione della kermesse, inserita nel programma dell’ Estate Reggina 2017 si svolgerà Mercoledi 9 Agosto alle ore 11.00 c/o la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria. Alla presentazione interverranno il consigliere regionale Domenico Battaglia e il consigliere comunale delegato all’Estate Reggina Nicola Paris. Saranno inoltre presenti i giornalisti e presentatori della serata Marilena Alescio e Consolato Malara, la stilista Annamaria Manduci direttrice dell’Istituto di Moda Burgo, Cettina Aloisio, gli stilisti Adriana Scopelliti e Pierpaolo Cassone che presenteranno le loro collezioni nella serata del 18 Agosto. Ospite d’ eccezione della kermesse con alcune sue creazioni Haute Couture lo stilista Biagio Belsito, docente di Alta Sartoria e Art Director c/o Istituto di Moda Burgo Milano. Fashion designer (Valentino, Maison Alta Moda Ferrari, Dolce & Gabbana, Teatro dell’Opera di Roma), trasmissioni “Uno Mattina” e “Costume e Società”. Il concorso nasce con l’intento di individuare e premiare talenti nascosti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura ed emergere nel campo della moda, coniugando la loro capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy. L’intero spettacolo sarà trasmesso in diretta web su Youtube e Facebook a cura della Graziano Tomarchio Production.