Al via a Reggio Calabria il progetto “Erasmus + Employment…”

Giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 9:30, presso l’Hotel President di Gallico (Reggio Calabria), verrà presentato il progetto “Erasmus+ Employment & Competences 4 Success – EC4S”. La presentazione durerà un’ora e 30 minuti massimo, prima che il progetto abbia inizio ufficiale con i suoi 31 partecipanti da 12 paesi europei e le attività previste per lo stesso.

Il progetto, finanziato dall’ANG e dai fondi comunitari per educazione dei giovani, è stato attribuito all’Associazione “EuroDemos Youth Mobility NGO” in data 21.04.2017. Si tratta di un ” per potenziare le abilità e le competenze dei giovani europei in modo tale da poter sviluppare possibilità più ampie ed ambiziose nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria giovanile.

L’inclusione sociale e delle zone marginalizzate dei paesi partecipanti sono il nostro punto di forza e su cui lavorare.

Il progetto è ufficialmente supportato dall’Unione Europea, dal suo partenariato e da SALTO e include la presenza di 3 formatori (da Italia, Spagna e Polonia) ufficialmente inseriti nel contesto da circa 10 anni e che cooperano per il bene dei giovani. I partecipanti sono tutti youth workers di rilievo e con esperienza che hanno a che fare con le tematiche giornalmente.

Dopo la presentazione, ci sarà la possibilità di parlare con i partecipanti e gli invitati ad un coffee break offerto dalla nostra Associazione.